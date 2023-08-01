"Они нелюди": Харлан впервые рассказала, как перенесла дисквалификацию на ЧМ

Украинка раскрыла всю правду

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, что ощущала после того, как ее дисквалифицировали на чемпионате мира. Нашу спортсменку наказали за то, что она отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

Как рассказала спортсменка в интервью "Суспильному", она была на грани нервного срыва, так как ее наказали не по регламенту турнира.

Харлан объяснила, что решение о наказании для нее должен был выносить судья боя прямо на дорожке. В этом же случае вердикт был оглашен спустя полтора часа после поединка под давлением руководства Международной федерации фехтования (FIE) и рф.

Спортсменка призналась, что она рыдала и кричала после несправедливого решения.

"Люди не могли зайти в бокс, потому что там такое творилось. Я была в истерике, была на грани нервного срыва, мне кажется. Это такая несправедливость, что меня просто порвало. У меня была до сих пор такая злоба за то, что они делают. Это не показывает российскую сторону людьми вообще. Как они действуют в спорте, доказывает, что они нелюди. Неважно, в какой сфере они это делают. Они на войне нелюди, как они пытают и убивают. Стреляют своими ракетами и так далее. Так же и здесь, нет исключений вообще", – сказала Харлан.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно известная спортсменка в беседе с росСМИ назвала Харлан преступницей.