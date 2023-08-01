"Вони нелюди": Харлан вперше розповіла, як перенесла дискваліфікацію на ЧС

Українка розкрила всю правду

Українська фехтувальниця Ольга Харлан розповіла, що відчувала після того, як її дискваліфікували на чемпіонаті світу. Нашу спортсменку покарали за те, що вона відмовилася потиснути руку росіянці Ганні Смирновій.

Як сказала спортсменка в інтерв’ю "Суспильному", вона була на межі нервового зриву, оскільки її покарали не за регламентом турніру.

Харлан пояснила, що рішення про покарання для неї мав виносити суддя бою прямо на доріжці. У цьому випадку вердикт було оголошено через півтори години після поєдинку під тиском керівництва Міжнародної федерації фехтування (FIE) і Росії.

Спортсменка зізналася, що вона плакала і кричала після несправедливого рішення.

"Люди не могли зайти в бокс, бо там таке діялося. Я була в істериці, була на межі нервового зриву, мені здається. Це така несправедливість, що мене просто порвало. У мене була досі така злість за те, що вони роблять це не показує російську сторону людьми взагалі. Як вони діють у спорті, доводить, що вони нелюди. Неважливо, в якій сфері вони це роблять. Вони на війні нелюди, як вони катують і вбивають.Стріляють своїми ракетами і так далі.Так і тут, немає винятків взагалі", – сказала Харлан.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно відома спортсменка у розмові з росЗМІ назвала Харлана злочинницею.