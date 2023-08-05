Представители рф после скандала начали оскорблять украинку

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан после того, как отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Милане (Италия), столкнулась с массовыми оскорблениями со стороны россиян.

Об этом спортсменка рассказала сама в интервью YouTube-канала Football Hub. Ольга призналась, что начала сильно волноваться после этого.

"Угрозы до меня добрались. Та страна на половину планеты, и там очень мало нормальных людей. Я не могу сказать, что ожидала этого (угроз — ред.).

Но были какие-то сообщения, где мне присылали фото мертвых бойцов. И тогда я начала очень волноваться, потому что не хочу этого видеть.

Они нелюди. Были месседжи "сдохни" или что-то такое. Пытались звонить. Очень много раз, с разных номеров из разных стран", — заявила Харлан

Напомним, в первом раунде ЧМ-2023 в индивидуальной сабле Харлан после победы отказалась жать руку Смирновой. Российская сторона подала протест, ведь по правилам Международной федерации фехтования (FIE), соперники обязаны пожать друг другу руки, проявив таким образом уважение друг к другу. Организаторы турнира проигнорировали протест российской стороны, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. После этого украинская сторона подала апелляцию.

После огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который внезапно пригласил Харлан на Олимпиаду в Париже, после чего в рф началась истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы.

Харлан успешно выступила в командном турнире, а сборная Украины осталась в шаге от медали.