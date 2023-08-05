Представники рф після скандалу почали ображати українку

Українська фехтувальниця Ольга Харлан після того, як відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смірновій на чемпіонаті світу в Мілані (Італія), зіткнулася з масовими образами з боку росіян.

Про це спортсменка розповіла сама в інтерв’ю YouTube-каналу Football Hub. Ольга зізналася, що почала сильно хвилюватись після цього.

"Погрози до мене дісталися. Та країна на половину планети, і там дуже мало нормальних людей. Я не можу сказати, що чекала на це (погроз — ред.).

Але були якісь повідомлення, де мені надсилали світлини мертвих бійців. І тоді я почала дуже хвилюватись, бо не хочу цього бачити.

Вони нелюди. Були меседжі "здохни" чи щось таке. Намагалися дзвонити. Дуже багато разів, з різних номерів із різних країн", — заявила Харлан

Нагадаємо, у першому раунді ЧС-2023 в індивідуальній шаблі Харлан після перемоги відмовилася тиснути руку Смірновій. Російська сторона подала протест, адже за правилами Міжнародної федерації фехтування (FIE), суперники зобов’язані потиснути один одному руки, проявивши таким чином повагу один до одного. Організатори турніру проігнорували протест російської сторони, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Після цього українська сторона подала апеляцію.

Після розголосу в ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який раптово запросив Харлан на Олімпіаду в Парижі, після чого в рф почалася істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, зіславшись на олімпійські принципи.

Харлан успішно виступила в командному турнірі, а збірна України залишилася за крок від медалі.