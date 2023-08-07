Хто вони такі? У росії знову "збудилися" через скандал з Харлан

росіяни ніяк не дадуть спокою нашій спортсменці

У росії не перестають обговорювати ситуацію з дискваліфікацією української фехтувальниці Ольги Харлан на чемпіонаті світу. Нашу спортсменку покарали за те, що вона не потиснула руку росіянці Анні Смірновій.

Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов у коментарі росЗМІ у жорсткій формі розкритикував керівництво Федерації фехтування України.

Представнику країни-агресора не сподобався той факт, що українська сторона вимагає звільнити німецького арбітра Дітера Ламмера, який ухвалив скандальне рішення. Тихонов вважає, що вимога ФФУ є неадекватною.

"Українців треба відправити до "Білих стовпів" (психіатрична лікарня в Підмосков’ї – ред.). Вони втрачають державу та обличчя. Хто вони такі, щоб закликати суддю піти у відставку? Вони що, лідери великого спорту? Це просто моральні виродки", – сказав Тихонов.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українку Харлана на чемпіонаті світу дискваліфікували після тиску з боку росії. Після світової першості наша спортсменка зіткнулася з цькуванням у мережі з боку росіян.