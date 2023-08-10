Украинские депутаты приняли ряд решений, из-за чего в рф активизировались пропагандисты

Верховная Рада Украины одобрила обращение к лидерам иностранных государств с предложением запретить въезд на их территорию российским и белорусским спортсменам, после чего в рф началась истерика. Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы рф Ирина Роднина, которая недавно случайно показала гнилую сущность системы управления в россии, назвала эту инициативу Киева "наглостью".

Соответствующий комментарий Родниной доступен на прокремлевском ресурсе RT. Она считает, что Украина якобы нарушает принципы олимпизма, вмешивая политику в спорт.

"Они уже не знают, что выдумать. Это скорее вопрос уже не к Украине, а к лидерам стран, к которым они обратились. У нас есть дружественные и не очень страны.

В Украине понимают, что россиян, пусть и не всех, стали допускать к международным соревнованиям, в частности к квалификации к Олимпийским играм. Они делают упреждающий удар – наглости им не занимать", — заявила Роднина.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы рф Вячеслав Фетисов считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен наказать Украины за вмешательство государства в спорт.

"Они, наверное, не совсем разбираются. Вообще запрещено в олимпийском движении вмешиваться государству во всех их дела, в международные федерации.

Если они не понимают, что они предлагают, то, наверное, сейчас можно все, что угодно предлагать.

Одно из главных условий мирового спорта – это невмешательство государства в работу общественных организаций. Будет интересно, какая будет реакция", — цитирует Фетисова vseprosport.ru.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала обращение ВР Украины "смешным".

"Мало ли они что они еще скажут и придумают со злости. Что касается запрета на рукопожатие, то даже смешно об этом говорить: с одними можно, а с нашими – нельзя.

Почему вы считаете, что к их мнению будут прислушиваться? Им хочется, чтобы нас никуда не пускали, руки не жали, не говорили ни "здравствуйте", ни "до свидания", но это не означает, что все остальные так будут делать. Даже слышать это смешно", — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, Рада также призвала Международную федерацию фехтования снять незаконную дисквалификацию с Ольги Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира в Италии. К слову, украинский парламент также призвал навсегда дисквалифицировать Смирнову за провокацию, которая противоречит олимпийскому духу.

Ранее сообщалось, что Украина призвала отменить обязательные рукопожатия и поклоны на международных соревнованиях, где выступают украинские, российские или белорусские атлеты. Из-за этого в рф началась истерика.