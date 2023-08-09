"Будут измерять разрыв глаз": прихвостень путина ,опозорился говоря о санкциях против рф

Спортивный функционер был высмеян в сети

Президент Федерации спортивной борьбы россии (ФСБР) Михаил Мамиашвили предположил, что в будущем у российских спортсменов будут замерять "разрыв глаз" для участия в международных стартах. Накануне Мамиашвили пригрозил Франции танками, если россиян прировняют к беженцам на Олимпийских играх.

Соответствующий комментарий Михаила доступен на "Матч ТВ". Мамиашвили так отреагировал на новость о том, что российские тяжелоатлеты пропустят чемпионат мира-2023 из-за неподписанных антивоенных "деклараций", текст которых неизвестен. К слову, российские борцы выступят на ЧМ-2023 в Белграде (16-24 сентября) в нейтральном статусе. Примечательно, что олимпийский чемпион оговорился, заявив что на Западе для допуска к соревнованиям вскоре будут измерять российским атлетам "разрыв глаз", имея в виду, похоже, разрез глаз.

"Для участия в этом чемпионате мира нам не нужно подписывать никаких деклараций, где нужно отказываться от своей страны или что‑то в этом роде. Но не исключено, что могут быть любые варианты. Вы же понимаете, что живем в интересное время.

Не исключаю, что могут измерять размер черепа, разрыв глаз, чтобы ты соответствовал высшей расе и тебя допустили до соревнований", — сказал Мамиашвили.

В сети лишь посмеялись над очередным прихвостнем путина.

Ранее сообщалось, что сразу 9 российских борцов были дисквалифицированы за допинг.

Напомним, женская сборная Украины по борьбе выиграла общекомандный зачет на континентальном первенстве.