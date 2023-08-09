"Вимірюватимуть розрив очей" : прихвостень путіна осоромився, говорячи про санкції проти рф

Спортивний функціонер був висміяний у мережі

Президент Федерації спортивної боротьби росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі припустив, що в майбутньому у російських спортсменів замірятимуть "розрив очей" для участі у міжнародних стартах. Напередодні Маміашвілі погрожував Франції танками, якщо росіян прирівняють до біженців на Олімпійських іграх.

Відповідний коментар Михайла доступний на "Матч ТВ". Маміашвілі так відреагував на новину про те, що російські важкоатлети пропустять чемпіонат світу-2023 через непідписані антивоєнні "декларації", текст яких невідомий. До речі, російські борці виступлять на ЧС-2023 у Белграді (16-24 вересня) у нейтральному статусі. Примітно, що олімпійський чемпіон обмовився, заявивши, що на Заході для допуску до змагань невдовзі вимірюватимуть "розрив очей" російським атлетам, маючи на увазі, схоже, розріз очей.

"Для участі в цьому чемпіонаті світу нам не потрібно підписувати жодних декларацій, де потрібно відмовлятися від своєї країни або щось таке. Але не виключено, що можуть бути будь-які варіанти. Ви ж розумієте, що живемо в цікавий час.

Не виключаю, що можуть вимірювати розмір черепа, розрив очей, щоб ти відповідав вищій расі та тебе допустили до змагань", — сказав Маміашвілі.

У мережі лише посміялися над черговим прихвоснем путіна.

Раніше повідомлялося, що одразу 9 російських борців були дискваліфіковані за допінг.

Нагадаємо, жіноча збірна України з боротьби виграла загальнокомандний залік на континентальній першості.