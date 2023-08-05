У рф порівняли Ісінбаєву, що зреклася путіна, з убивцями і маніяками

Спортсменці не можуть пробачити слова про армію рф

Депутат Держдуми рф п’яти скликань Костянтин Затулін висловився щодо відомої російської легкоатлетки Олени Ісінбаєвої, яка назвала своє звання майора ЗС рф формальним.

Відповідний коментар Затуліна доступний на прокремлівському сайті ik.news. Депутат назвав спортсменку зрадником батьківщини, а також заявив, що її потрібно покарати, але без позбавлення громадянства. Крім того, він примудрився порівняти рекордсменку із вбивцями та маніяками.

"Чи треба позбавляти громадянства за зраду? Ні. Карати треба. Але позбавляти громадянства – означає списувати з себе, з суспільства, з держави будь-яку відповідальність за людське гріхопадіння. Забути про те, як самі аплодували, створювали кумира, приносили державну гідність у жертву суєтним особистим амбіціям. Наскільки мені відомо, витягли ту ж Ісінбаєву з допінгового скандалу, впросили МОК.

Зрештою, громадянства не позбавляють навіть убивць та маніяків", — заявив Затулін.

Зазначимо, Ісінбаєва — дворазова олімпійська чемпіонка та бронзовий призер Ігор у Лондоні, триразова чемпіонка світу на відкритому повітрі та 4-разова чемпіонка світу у приміщенні, володарка 28 світових рекордів у стрибках із жердиною.

У 2009 році в Цюріху Ісінбаєва встановила світовий рекорд у стрибках з жердиною (5,06 м), який досі не побитий

Нагадаємо, Ісінбаєва зараз проживає в Іспанії. Після заяви колишньої легкоатлетки на неї посипалися образи з рф. Щобільше, влада навіть почала судитися з Оленою, але зрештою передумала. Крім того, її виключили зі штабу "Загальноросійського народного фронту", який було створено у 2011 році з ініціативи путіна.