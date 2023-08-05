Спортсменке не могут простить слова про армию рф

Депутат Госдумы рф пяти созывов Константин Затулин высказался насчет известной российской легкоатлетки Елены Исинбаевой, которая назвала свое звание майора ВС рф формальным.

Соответствующий комментарий Затулина доступен на прокремлевском сайте ik.news. Депутат назвал спортсменку изменником родины, а также заявил, что ее нужно наказать, но без лишения гражданства. Кроме того, он умудрился сравнить рекордсменку с убийцами и маньяками.

"Надо ли лишать гражданства за измену? Нет. Наказывать надо. Но лишать гражданства – значит списывать с себя, с общества, с государства всякую ответственность за людское грехопадение. Забыть о том, как сами рукоплескали, создавали кумира, приносили державное достоинство в жертву суетным личным амбициям. Насколько мне известно, вытащили ту же Исинбаеву из допингового скандала, упросили МОК.

В конце концов, гражданства не лишают даже убийц и маньяков", — заявил Затулин.

Отметим, Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка и бронзовый призер Игр в Лондоне, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом.

В 2009 году в Цюрихе Исинбаева установила мировой рекорд в прыжках с шестом (5,06 м), который до сих пор не побит

Напомним, Исинбаева сейчас проживает в Испании. После заявления бывшей легкоатлетки на нее посыпались оскорбления из рф. Более того, власти даже начали судиться с Еленой, но в конце концов передумали. Кроме того, ее исключили из штаба "Общероссийского народного фронта", который был создан в 2011 году по инициативе путина.