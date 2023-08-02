Больше не предательница? Исинбаевой решили простить ее отречение от путина и шойгу
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россиянке простят штраф
Власти Волгоградской области не будут судиться с легендарной российской спортсменкой Еленой Исинбаевой, отрекшейся от звания майора. Изначально правительство региона подало иск в суд на нее за долги по парковке.
Как пишут российские СМИ, в карточке дела в арбитражном суде Волгоградской области теперь указано об отказе от иска.
Отметим, что власти региона обвиняли двукратную олимпийскую чемпионку в том, что она не заключила договор на аренду земли под парковочные места. С нее хотели взыскать свыше 120 тысяч рублей.
Интересно, что судиться со спортсменкой захотели сразу после того, как она опубликовала сообщение в социальных сетях, в котором назвала свое звание майора "номинальным" и не поддержала войну в Украине.
Из-за этих слов Исинбаева стала объектом для критики №1 в своей стране. К примеру, в Дагестане решили переименовать легкоатлетический стадион в Махачкале, названный в честь олимпийской чемпионки. Кроме того, ее исключили из центрального штаба Общероссийского народного фронта.
Ранее "Телеграф" писал о том, что за Исинбаеву заступилась другая российская спортсменка.