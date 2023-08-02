Більше не зрадниця? Ісінбаєвій вирішили пробачити її зречення від путіна та шойгу

росіянці вибачать штраф

Влада Волгоградської області не судитиметься з легендарною російською спортсменкою Оленою Ісінбаєвою, яка зреклася звання майора. Спочатку уряд регіону подав позов до суду за борги по паркуванню.

Як пишуть російські ЗМІ, у картці справи в арбітражному суді Волгоградської області наразі зазначено про відмову від позову.

Зазначимо, що влада регіону звинувачувала дворазову олімпійську чемпіонку в тому, що вона не уклала договір на оренду землі під паркувальні місця. З неї хотіли стягнути понад 120 тисяч рублів.

Цікаво, що судитися зі спортсменкою захотіли відразу після того, як вона опублікувала повідомлення в соціальних мережах, в якому назвала своє звання майора "номінальним" і не підтримала війну в Україні.

Через ці слова Ісінбаєва стала об’єктом для критики №1 у своїй країні. Наприклад, у Дагестані вирішили перейменувати легкоатлетичний стадіон у Махачкалі, названий на честь олімпійської чемпіонки. Крім того, її виключили із центрального штабу Загальноросійського народного фронту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за Ісінбаєву заступилася інша російська спортсменка.