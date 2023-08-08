"путін знову всіх переграв": чемпіонат світу пройде без рф

Росіяни не виступлять на найближчому чемпіонаті світу з важкої атлетики

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) не допустила росіян до чемпіонату світу-2023 в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). При цьому IWF була не проти участі росіян на турнірі в нейтральному статусі, але представники рф відмовилися підписати відповідну "декларацію".

Про це повідомляє пресслужба IWF на своєму офіційному сайті. При цьому на ЧС-2023 виступатимуть білоруси, які приїдуть на змагання у нейтральному статусі.

Виконком IWF затвердив список нейтральних спортсменів, до якого увійшли 12 білоруських важкоатлетів. Крім того, Білорусь на змаганнях представлятиме один технічний суддя.

Також IWF ухвалила рішення, що спортсмени можуть подати заяву на звільнення від участі у кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади-2024 у Парижі за "виняткових обставин".

У мережі назвали усунення росії від ЧС-2023 черговою геополітичною "перемогою" президента рф володимира путіна.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями, однак рішення щодо Ігор у Парижі поки не прийнято.

Раніше повідомлялося, що путін наказав провести в росії альтернативні Олімпійські ігри.