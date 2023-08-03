Спортсменка встановила світовий антирекорд у бігу на 100 метрів: момент потрапив на відео

Через кумівство збірна Сомалі виставила на забіг зовсім не легкоатлетку

На всесвітній студентській Універсіаді в Ченду (Китай) стався скандал у легкій атлетиці. Напередодні український легкоатлет відзначився гарним вчинком.

Річ у тому, що представниця Сомалі у бігу на 100 метрів відстала від суперниць аж на 10 секунд. Як виявилося, "легкоатлетка" зуміла потрапити на змагання завдяки своєму впливовому родичу. Про це повідомляє sportbible.

20-річна Насра Аль Абукар із Сомалі завершила забіг останньої, пробігши 100 метрів за 21,81 секунди. Пізніше стало відомо, що дівчина — племінниця старшого віцепрезидента федерації легкої атлетики Сомалі Хадіджі Аден Дахіра.

Змагання привернули увагу громадськості, після чого у Сомалі на рівні міністра спорту навіть пообіцяли провести розслідування, чому країну представляла племінниця чиновника, а не справжня спортсменка.

Раніше повідомлялося, що одразу дві представниці України опинилися на подіумі на етапі "Діамантової ліги" у Хожуві (Польща) у секторі для стрибків у висоту. Цікаво, що фаворитка змагань українка Ярослава Магучіх пропустила турнір через проблеми з логістикою.