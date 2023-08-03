Спортсменка установила мировой антирекорд в беге на 100 метров: момент попал на видео

Из-за кумовства сборная Сомали выставила на забег совсем не легкоатлетку

На всемирной студенческой Универсиаде в Чэнду (Китай) произошел скандал в легкой атлетике. Накануне украинский легкоатлет отметился красивым поступком.

Дело в том, что представительница Сомали в беге на 100 метров отстала от соперниц аж на 10 секунд. Как оказалась, "легкоатлетка" сумела попасть на соревнования благодаря своему влиятельному родственнику. Об этом сообщает sportbible.

20-летняя Насра Аль Абукар из Сомали завершила забег последней, пробежав 100 метров за 21,81 секунды. Позднее стало известно, что девушка — племянница старшего вице-президента сомалийской федерации легкой атлетики Хадиджи Аден Дахира.

Соревнования привлеки внимание общественности, после чего в Сомали на уровне министра спорта даже пообещали провести расследование, почему страну представляла племянница чиновника, а не настоящая спортсменка.

Ранее сообщалось, что сразу две представительницы Украины оказались на подиуме на этапе "Бриллиантовой лиги" в Хожуве (Польша) в секторе для прыжков в высоту. Примечательно, что фаворитка соревнований украинка Ярослава Магучих пропустила турнир из-за проблем с логистикой.