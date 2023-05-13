Чергова олімпійська федерація допустила росіян до змагань

Російські та білоруські важкоатлети можуть почати виступати на міжнародній арені

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) допустила російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі після відповідних рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це повідомляє пресслужба IWF на своєму офіційному сайті. Примітно, що відсторонення з росіян зняли якраз до Гран-прі з важкої атлетики в Кубі, де пройде кваліфікація на Олімпійські ігри в Парижі. У Федерації зазначили, що підтримують Україну, проте слід було знайти баланс між збереженням постійної позиції IWF щодо солідарності з Україною та необхідністю зберегти якнайбільше можливостей для всіх індивідуальних нейтральних спортсменів займатися спортом незалежно від їхньої національності. Крім того, в IWF підкреслили, що дотримуються рекомендацій МОК у цьому питанні.

"З початку цієї складної кризи, що глибоко впливає на міжнародний спорт, IWF уважно дотримувалася рекомендацій, виданих Міжнародним олімпійським комітетом", — йдеться у повідомленні IWF.

Раніше повідомлялося, що українці блискуче виступили на чемпіонаті Європи-2023 з важкої атлетики у Вірменії. Однак після турніру стало відомо, що наша збірна може пропустити Ігри у Парижі не з політичних причин.