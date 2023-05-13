Очередная олимпийская федерация допустила россиян к соревнованиям

Российские и белорусские тяжелоатлеты могут начать выступать на международной арене

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе после соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщает пресс-служба IWF на своем официальном сайте. Примечательно, что отстранение с россиян сняли аккурат к Гран-при по тяжелой атлетике в Кубе, где пройдет квалификация на Олимпийские игры в Париже. В Федерации отметили, что поддерживают Украину, однако следовало найти баланс между сохранением постоянной позиции IWF относительно солидарности с Украиной и необходимостью сохранить как можно больше возможностей для всех индивидуальных нейтральных спортсменов заниматься спортом независимо от их национальности. Кроме того, в IWF подчеркнули, что следуют рекомендациям МОК в этом вопросе.

"С начала этого сложного кризиса, глубоко влияющего на международный спорт, IWF внимательно придерживалась рекомендаций, выданных Международным олимпийским комитетом", — говорится в сообщении от IWF.

Ранее сообщалось, что украинцы блестяще выступили на чемпионате Европы-2023 по тяжелой атлетике в Армении. Однако после турнира стало известно, что наша сборная может пропустить Игры в Париже не по политическим причинам.