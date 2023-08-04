"Безталанна": в рф затаврували фігуристку, яка хоче втекти з країни

Спортсменка вже отримала паспорт Казахстану

У рф відреагували на ситуацію з 16-річною фігуристкою Софією Самодєлкіною, яка хоче виступати за збірну Казахстану.

Заслужений тренер СРСР Тетяна Тарасова у коментарі "СЕ" заявила, що Самодєлкіна не є "талантом". Тарасова наголосила, що "це особистий вибір" спортсменки.

"Не чула про те, що Самодєлкіна може змінити громадянство. Від вас тільки. Ніяк не поставилася б до її можливого відходу. Мені яка справа до неї? Це її особистий вибір. Не прикро, що можемо упустити талант? Ні. Талантом її не вважаю.

Чому? Ще не вистачало на такі безглузді запитання відповідати. Тому!" — сказала Тарасова.

Водночас за інформацією "СЕ" Федерація фігурного катання росії (ФФКР) не хоче відпускати Самодєлкіну до збірної Казахстану, адже та входила до збірної рф. Разом з тим сторона фігуристка вимагає її відпустити після прецеденту з танцювальною парою Діана Девіс/Гліб Смолкін, які без проблем отримали дозвіл від ФФКР виступати за Грузію. До речі, Девіс є дочкою Етері Тутберідзе, тренера збірної рф з фігурного катання.

Виступ Софії Самодєлкіної у 2022 році

Раніше повідомлялося, що на аукціоні у рф продали олімпійську медаль радянського фігуриста без його відома.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна випадково проговорилася про "ефективне управління" президента рф володимира путіна.