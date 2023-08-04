Одна з найперспективніших спортсменок росії зі скандалом змінила громадянство

У росії її покладали великі надії

Одна з найперспективніших російських фігуристок Софія Самоделкіна змінила громадянство. Тепер вона виступатиме за збірну Казахстану. Юна фігуристка вже отримала паспорт цієї країни.

Як пишуть росЗМІ, вже з травня 2024 року вона зможе представляти Казахстан на міжнародній арені.

Водночас мати Самодєлкіної поки не поспішає підтверджувати інформацію. Це пов'язано з тим, що Федерація фігурного катання росії всіляко перешкоджало тому, щоб спортсменка змінювала громадянство. Довгий час там відмовлялися видати Самодєлкіній відповідний дозвіл.

"Нам теж цікаво, що відповість федерація. Поки що я нічого не говоритиму", — сказала вона.

Зазначимо, що 16-річна Софія Самоделкіна є переможницею етапу Гран-прі росії минулого сезону, також вона перемагала у фіналі Кубка росії. В рф на неї покладали великі надії і вважали майбутньою зіркою місцевого спорту, але дівчина відмовилася від своєї країни.

Раніше "Телеграф" писав про те, що від російського громадянства нещодавно відмовився чемпіон Європи з шахів.