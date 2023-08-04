Одна из самых перспективных спортсменок россии со скандалом сменила гражданство

В рф на нее возлагали огромные надежды

Одна из самых перспективных российских фигуристок Софья Самоделкина сменил гражданство. Теперь она будет выступать за сборную Казахстана. Юная фигуристка уже получила паспорт этой страны.

Как пишут росСМИ, уже с мая 2024 года она сможет представлять Казахстан на международной арене.

В то же время мать Самоделкиной пока не спешит подтверждать информацию. Это связано с тем, что Федерация фигурного катания россии всячески препятствовало тому, чтобы спортсменка меняла гражданство. Долгое время там отказывались выдать Самоделкиной соответствующее разрешение.

"Нам тоже интересно, что ответит федерация. Пока я ничего не буду говорить", — сказала она.

Отметим, что 16-летняя Софья Самоделкина является победительницей этапа Гран-при россии в минувшем сезоне, также она побеждала в финале Кубка россии. В рф на нее возлагали огромные надежды и считали будущей звездой местного спорта, однако девушка отказалась от своей страны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что от российского гражданства недавно отказался чемпион Европы по шахматам.