Спортсменка уже получила паспорт Казахстана

В рф отреагировали на ситуацию с 16-летней фигуристкой Софьей Самоделкиной, которая хочет выступать за сборную Казахстана.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии "СЭ" заявила, что Самоделкина не является "талантом". Тарасова отметила, что "это личный выбор" спортсменки.

"Не слышала о том, что Самоделкина может сменить гражданство. От вас только. Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу. Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю.

Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!" – сказала Тарасова.

В то же время, по информации "СЭ" Федерация фигурного катания россии (ФФКР) не хочет отпускать Самоделкину в сборную Казахстана, ведь та входила в сборную рф. Вместе с тем сторона фигуристка требует ее отпустить после прецедента с танцевальной парой Диана Дэвис/Глеб Смолкин, которые без проблем получили разрешение от ФФКР выступать за Грузию. К слову, Дэвис является дочерью Этери Тутберидзе, тренера сборной рф по фигурному катанию.

Выступление Софьи Самоделкиной в 2022 году

Ранее сообщалось, что на аукционе в рф продали олимпийскую медаль советского фигуриста без его ведома.

Напомним, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина случайно проговорилась об "эффективном управлении" президента рф владимира путина.