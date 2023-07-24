Мало платят в Думе? В рф на аукционе продали золотую олимпийскую медаль без ведома чемпиона

В рф вспыхнул скандал вокруг продажи олимпийской медали

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев заявил, что не имеет отношения к продаже золотой медали с Олимпиады-1980 (в паре с экс-супругой, депутатом Госдумы рф Ириной Родниной). Накануне Роднина проговорилась об "эффективном управлении" президента рф владимира путина.

Соответствующее заявление Зайцева доступно на прокремлевском сайте "Р-Спорт". Он отметил, что все его награды после развода остались у родителей Родниной.

"У меня их (медалей) не было, даже медали Инсбрука нет.

Мы с Родниной жили вместе, у нас была семья. И после развода все медали остались у ее родителей, где-то там хранились. Так что понятия не имею, кто продал эти медали, я к этому отношения точно не имею", – сказал Зайцев.

Напомним, Зайцев победил в Лейк-Плесиде-1980 в паре с Родниной. Также они являются олимпийскими чемпионами Игр-1976 в Инсбруке. Накануне стало известно, что медаль Зайцева с Олимпиады-1980 была продана на аукционе за 93,75 тысячи долларов. Позднее появилась версия, что медаль у Зайцева все-таки осталась после развода с Родниной, однако ее украли в 2000-х.

Тем не менее пользователи считают, что семья Родниной что-то скрывает.

Выступление Зайцева и Родниной на Олимпиаде в Лейк-Плесиде

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что ее муж, пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков якобы не помогает ей в вопросе получения кремлевских грантов. В сети лишь посмеялись над словами бывшей фигуристки.