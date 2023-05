"россия - единственная нормальная страна": в сети высмеяли тренера из рф, собравшегося спасать мир

Знаменитый российский тренер-фигурист стал посмешищем в сети

Заслуженный тренер рф по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что россия будет спасать мир. Накануне Венгрия отказалась от проведения чемпионата Европы из-за войны в Украине.

Соответствующее заявление Жулин сделал в рамках шоу "На два слова", передает "Р-Спорт". Александр, который тренировался в США во время любительской карьеры, а также работал там тренером, заявил, что в Штатах все пропитано фальшью.

"На самом деле меня еще во время проживания там начала раздражать фальшь. Улыбка, "Hi, How are you?" и все это. Счастлив, вроде бы, а на самом деле все фальшивое и ложное.

Сейчас это же мы видим и в политике. Я четко понимаю, что там все построено на лжи. У нас пусть и плохенькие, но свои, а если научимся машины делать и прочие чипы, то вообще нам равных не будет. В общем, я жутко становлюсь патриотом, с каждым днем все больше.

Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, – это россия. И она же будет мир спасать. Я свято в это верю. Посмотрел на то, что в мире делается – они открыли окно Овертона и туда семимильными шагами движутся.

Понимаете, это какая-то абсолютно четко выстроенная политическая история. Может, это все очень просто объясняется… Возможно, и коронавирус, и специальные операции, и трансгендеры эти – все для того, чтобы снизить численность населения планеты", – сказал Жулин.

В сети лишь посмеялись над словами тренера.

Напомним, Жулин, выступавший в танцах на льду, нахамил американским фигуристам.

Ранее сообщалось, что первая олимпийская чемпионка Украины раскритиковала политику украинских спортивных властей.