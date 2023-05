"росія — єдина нормальна країна": у мережі висміяли тренера з рф, який зібрався рятувати світ

Знаменитий російський тренер-фігурист став посміховиськом у мережі

Заслужений тренер рф з фігурного катання Олександр Жулін заявив, що росія рятуватиме світ. Напередодні Угорщина відмовилася від проведення чемпіонату Європи через війну в Україні.

Відповідну заяву Жулін зробив у рамках шоу "На два слова", передає "Р-Спорт". Олександр, який тренувався у США під час аматорської кар’єри, а також працював там тренером, заявив, що у Штатах усе наповнено фальшю.

"Насправді мене ще під час проживання там почала дратувати фальш. Посмішка, "Hi, How are you?" і все це. Щасливий, начебто, а насправді все фальшиве та хибне.

Нині це ж ми бачимо і в політиці. Я чітко розумію, що там усе збудовано на брехні. У нас нехай і погані, але свої, а якщо навчимося машини робити й інші чіпи, то нам взагалі рівних не буде. Загалом, я страшенно стаю патріотом, з кожним днем все більше.

Сказав хтось, що єдина країна, яка залишиться нормальною, – це росія. І вона ж світ рятуватиме. Я свято у це вірю. Подивився на те, що у світі робиться – вони відчинили вікно Овертона і туди семимильними кроками рухаються.

Розумієте, це якась абсолютно чітко вибудувана політична історія. Може, це все дуже просто пояснюється… Можливо, і коронавірус, і спеціальні операції, і трансгендери ці – все для того, щоби знизити чисельність населення планети", – сказав Жулін.

У мережі лише посміялися зі слів тренера.

Нагадаємо, Жулін, який виступав у танцях на льоду, нахамив американським фігуристам.

Раніше повідомлялося, що перша олімпійська чемпіонка України розкритикувала політику української спортивної влади.