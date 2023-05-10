Венгрия из-за войны россии против Украины отказалась от проведения ЧЕ по фигурному катанию

Турнир должен состояться в январе 2024 года

Венгерская национальная ассоциация конькобежного спорта заявила о том, что не будет проводить чемпионат Европы по фигурному катанию в январе 2024 года из-за войны россии против Украины и ее экономических последствий. Ранее в Швеции отменили мастер-класс российской фигуристки.

Об отмене континентального первенства говорится на официальном сайте организации. Отмечается, что она приняла такое решение после длительного рассмотрения.

"В связи с длительной войной по соседству с нашей страной, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, которые значительно влияют на конькобежный спорт, ассоциация отказывается от чемпионата Европы по фигурному катанию и танцам на льду 2024 года", — говорится в заявлении.

В сообщении также сообщается, что организация отказала Международному союзу конькобежцев (ISU) в организации соревнований из-за отсутствия надлежащих финансовых ресурсов для организации качественного турнира.

Ранее в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапире среди мужчин из-за участия в нем россиян. Примечательно, что страна во второй раз свернула проведение Кубка мира из-за потенциального участия атлетов из стран-агрессоров.

Перед этим немцы отказались проводить КМ в женской рапире, между тем, Финляндия последовала их примеру, тогда как в Польше придумали неординарный способ, чтобы российские фехтовальщики решили не отправляться на соревнования. Дания и Франция не захотели проводить турниры по фехтованию в 2023 году.