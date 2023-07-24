Мало платять у Думі? У рф на аукціоні продали золоту олімпійську медаль без відома чемпіона

У росії спалахнув скандал навколо продажу олімпійської медалі

Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Олександр Зайцев заявив, що не має відношення до продажу золотої медалі з Олімпіади-1980 (у парі з ексдружиною, депутатом Держдуми рф Іриною Родніною). Напередодні Родніна проговорилася про "ефективне управління" президента рф володимира путіна.

Відповідна заява Зайцева доступна на прокремлівському сайті "Р-Спорт". Він зазначив, що всі його нагороди після розлучення залишилися у батьків Родніної.

"У мене їх (медалей) не було, навіть медалі Інсбрука немає.

Ми з Родніною жили разом, ми мали сім’ю. І після розлучення всі медалі залишились у її батьків, десь там зберігалися. Тож уявлення не маю, хто продав ці медалі, я до цього відношення точно не маю", – сказав Зайцев.

Нагадаємо, Зайцев переміг у Лейк-Плесіді-1980 у парі з Родніною. Також вони є олімпійськими чемпіонами Ігор-1976 в Інсбруку. Напередодні стало відомо, що медаль Зайцева з Олімпіади-1980 була продана на аукціоні за 93,75 тисяч доларів. Пізніше з’явилася версія, що медаль у Зайцева таки залишилася після розлучення з Родніною, проте її вкрали у 2000-х.

З усім тим, користувачі вважають, що родина Родніної щось приховує.

Виступ Зайцева та Родніної на Олімпіаді в Лейк-Плесіді

Раніше олімпійська чемпіонка в танцях на льоду Тетяна Навка заявила, що її чоловік, прессекретар президента рф Дмитро Пєсков нібито не допомагає їй у питанні отримання кремлівських грантів. У мережі лише посміялися над словами колишньої фігуристки.