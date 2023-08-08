"путин опять всех переиграл": чемпионат мира пройдет без рф

Россияне не выступят на ближайшем чемпионате мира по тяжелой атлетике

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила россиян до чемпионата мира-2023 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). При этом IWF была не против участия россиян на турнире в нейтральном статусе, но представители рф отказались подписать соответствующую "декларацию".

Об этом сообщает пресс-служба IWF на своем официальном сайте. При этом на ЧМ-2023 выступят белорусы, которые приедут на соревнования в нейтральном статусе.

Исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов. Кроме того, Беларусь на соревнованиях будет представлять один технический судья.

Также IWF приняла решение, что спортсмены могут подать заявление на освобождение от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2024 в Париже при "исключительных обстоятельствах".

В сети назвали отстранение рф от ЧМ-2023 очередной геополитической "победой" президента рф владимира путина.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями, однако решение по Играм в Париже пока не принято.

Ранее сообщалось, что путин приказал провести в рф альтернативные Олимпийские игры.