"путин опять всех переиграл": чемпионат мира пройдет без рф
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Россияне не выступят на ближайшем чемпионате мира по тяжелой атлетике
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила россиян до чемпионата мира-2023 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). При этом IWF была не против участия россиян на турнире в нейтральном статусе, но представители рф отказались подписать соответствующую "декларацию".
Об этом сообщает пресс-служба IWF на своем официальном сайте. При этом на ЧМ-2023 выступят белорусы, которые приедут на соревнования в нейтральном статусе.
Исполком IWF утвердил список нейтральных спортсменов, в который вошли 12 белорусских тяжелоатлетов. Кроме того, Беларусь на соревнованиях будет представлять один технический судья.
Также IWF приняла решение, что спортсмены могут подать заявление на освобождение от участия в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2024 в Париже при "исключительных обстоятельствах".
В сети назвали отстранение рф от ЧМ-2023 очередной геополитической "победой" президента рф владимира путина.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями, однако решение по Играм в Париже пока не принято.
Ранее сообщалось, что путин приказал провести в рф альтернативные Олимпийские игры.