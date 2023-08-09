В українському спорті новий скандал: тренер виїхав за кордон на неіснуючий збір

Журналіст просить розібратися у ситуації

Міністерство молоді та спорту України звинуватили у тому, що воно виписує липові дозволи на виїзд за кордон для спортсменів та їхніх тренерів.

У цьому впевнений головний редактор Tribuna.com Олег Щербаков, який викрив міністерство у видачі такого документа для тренера з гімнастики Юрія Давидова.

"Фейковий навчально-тренувальний збір гімнастів в Ірландії. Як у спорті обманюють з виїздом за кордон. Прошу прочитати про абсолютну дикість із відрядженням представників гімнастики. На сайті Мінспорту є 4 накази про відрядження двох осіб на навчально-тренувальний збір до Ірландії.

Згідно з наказами, командуються спортсмен Олександр Матвєєв та тренер Юрій Давидов. Перший наказ було підписано 7 квітня. З 11 травня по 11 червня 2023 року для участі у навчально-тренувальному зборі членів національної збірної команди України з гімнастики спортивної до Дубліна відправлено Матвєєва і Давидова. Другий наказ – про те саме. Новий збір із 12 червня по 12 липня.

Третій наказ — і знову до Дубліна відправлені Матвєєв і Давидов. Тепер із 13 липня по 13 серпня. І четвертий наказ. Знову Матвєєв і Давидов відправлені до Дубліна з 14 серпня по 1 вересня.

Таким чином, навчально-тренувальний збір триватиме три з половиною місяці. Перші два накази підписано заступником міністра молоді та спорту Людмилою Панченко, третій та четвертий – Матвієм Бідним", — пише він.

Щербаков звернув увагу на те, що за його інформацією за кордон виїхав лише тренер Давидов, тоді як його підопічний залишився в Україні і нікуди взагалі не виїжджав.

Матвєєв відсмоктується в Україні (скриншот соцмереж)

"Він у Кропивницькому тренується у залі. Був на українських змаганнях – є навіть фото з ним. Виходить, що тренер поїхав прямо за кордон і вже 3,5 місяці там нікого не тренує, але це називається навчально-тренувальним збором?" — запитує журналіст.

Він додав, що на ситуацію заплющили очі всі — починаючи від федерації до комітету олімпійських видів спорту, на який покладено контроль за виконанням наказу.

"Ви не охреніли? Ви не думаєте, що це службова підробка і за це може бути кримінальна відповідальність?" — Завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Міністерство молоді та спорту України додало футболістів збірної України Михайла Мудрика та Іллю Забарного до переліку атлетів, які порушили зобов’язання щодо повернення на батьківщину після завершення спортивного заходу.