Сумнівний "Шлях": колишній адвокат Киви Олексій Шевчук втрапив в скандал з дозволами на виїзд з України

У зв’язку з тим, що до України так і не повернулась частина тих, хто законно отримав право тимчасово виїхати за кордон, правоохоронці посилили контроль за документами і за процесом перетину кордону в цілому. Втім, важливо й те, завдяки кому українці отримували дозволи на виїзд та потрапляли в систему "Шлях".

Так, наприклад, видання "Наші гроші. Львів" отримало доступ до бази даних волонтерів, внесених до системи "Шлях" Львівською обласною військовою адміністрацією (ЛОВА).

У списку журналісти знайшли ряд організацій, які так чи інакше пов’язані з колишнім позаштатним радником голови ЛОВА з питань гуманітарної допомоги та волонтерства Олексієм Шевчуком та адвокатським об’єднанням Barristers, партнером якого він був.

У розслідуванні йдеться, що 270 дозволів на виїзд отримала створена 9 місяців тому благодійна організація "Наші добрі справи". Показово, що про неї нічого невідомо, а сама організація не має ні сайту, ні навіть сторінки в Facebook. Ба більше, "Наші добрі справи" зареєстровано за неіснуючою адресою. Журналісти стверджують, що навіть людини, на яку зареєстровано Фонд (Корчинський Євген Сергійович з селища Іванків Київської області), також не існує. За вказаною адресою проживає Євген Сергійович Корчемний, однак зв’язатись з ним не вдалось.

Автор стверджує, що десятки з тих, кого внесли в "Шлях" за списками організації "Наші добрі справи", не повернулись на Батьківщину. Що цікаво — Корчемного також вносили в "Шлях", однак від іншої організації — ГО "Небайдужі громадяни", співзасновником якої є той самий Олексій Шевчук.

"Як повідомила Львівська ОВА, листи від "Небайдужих громадян" підписувала "Лесняк Д". Ймовірно, мова йде Лесняк Дарію-Анастасію, яку називають молодшою юристкою Barristers. Її телефон, наданий в ЛОВА, виявився недійсним", — говориться в розслідуванні.

Спільно з "Українською гільдією активістів" "Небайдужі громадяни" внесли до списків на виїзд понад 600 людей, однак жодних публічних згадок про їх волонтерську активність так і не знайшли. Зазначається, що активно до "Шляху" вносились і представники столичної ГО "Громадська екологічна ініціатива", яка є одним із засновників "Української гільдії активістів", однак і про цю організацію інформації немає.

Тінь Олексія Шевчука стоїть за багатьма організаціями, яким Львівська ОВА видала сотні дозволів на виїзд за кордон. Зокрема, "Українські котики", "Слава нації України!", "Український джавелін" — засновниками організацій є люди, які принаймні раніше працювали з Шевчуком, були його помічниками або співробітниками адвокатського об’єднання Barristers.

Показово, що сам Олексій Шевчук коментувати історію з видачею дозволів сумнівним організаціям відмовився. Варто пригадати, що свого часу адвокат захищав в суді зрадника України Іллю Киву. Адвокатське свідоцтво Шевчука було призупинене за порушення правил адвокатської етики та образу іншого адвоката та ветерана війни Масі Найєма. Найєм на фронті втратив око, а Шевчук назвав його "піратом".