Сомнительный "Шлях": бывший адвокат Кивы Алексей Шевчук попал в скандал с разрешениями на выезд из Украины

В связи с тем, что в Украину так и не вернулась часть тех, кто законно получил право временно выехать за границу, правоохранители усилили контроль за документами и за процессом пересечения границы в целом. Впрочем, важно и то, благодаря кому украинцы получали разрешения на выезд и попадали в систему "Шлях".

Так, например, издание "Наши деньги. Львов" получило доступ к базе данных волонтеров, внесенных в систему "Шлях" Львовской областной военной администрацией (ЛОВА).

В списке журналисты нашли ряд организаций, так или иначе связанных с бывшим внештатным советником председателя ЛОВА по вопросам гуманитарной помощи и волонтерства Алексеем Шевчуком и адвокатским объединением Barristers, партнером которого он был.

В расследовании говорится, что 270 разрешений на выезд получила созданная 9 месяцев назад благотворительная организация "Наши добрые дела". Показательно, что о ней ничего неизвестно, а у самой организации нет ни сайта, ни даже страницы в Facebook. Более того, "Наши добрые дела" зарегистрированы по несуществующему адресу. Журналисты утверждают, что даже человека, на которого зарегистрирован Фонд (Корчинский Евгений Сергеевич из поселка Иванков Киевской области), также не существует. По указанному адресу проживает Евгений Сергеевич Корчемный, однако связаться с ним не удалось.

Автор утверждает, что десятки из тех, кого внесли в "Шлях" по спискам организации "Наши добрые дела", не вернулись на родину. Что интересно — Корчемного также вносили в "Шлях", однако от другой организации — ОО "Неравнодушные граждане", соучредителем которой является тот же Алексей Шевчук.

"Как сообщила Львовская ОВА, письма от "Неравнодушных граждан" подписывала "Лесняк Д". Вероятно, речь идет про Лесняк Дарию-Анастасию, которую называют младший юристом Barristers. Ее телефон, предоставленный в ЛОВА, оказался недействительным", — говорится в расследовании.

Совместно с "Украинской гильдией активистов" "Неравнодушные граждане" внесли в списки на выезд более 600 человек, однако никаких публичных упоминаний об их волонтерской активности так и не нашли. Отмечается, что активно в "Шлях" вносились и представители столичной ОО "Общественная экологическая инициатива", которая является одним из основателей "Украинской гильдии активистов", однако и об этой организации информации нет.

Тень Алексея Шевчука стоит за многими организациями, которым Львовская ОВА выдала сотни разрешений на выезд за границу. В частности, "Украинские котики", "Слава нации Украины!", "Украинский джавелин" — учредителями организаций являются люди, которые, по крайней мере ранее, работали с Шевчуком, были его помощниками или сотрудниками адвокатского объединения Barristers.

Примечательно, что сам Алексей Шевчук комментировать историю с выдачей разрешений сомнительным организациям отказался. Стоит вспомнить, что в свое время адвокат защищал в суде предателя Украины Илью Киву. Адвокатское свидетельство Шевчука было приостановлено за нарушение правил адвокатской этики и оскорбления другого адвоката и ветерана войны Маси Найема. Найем на фронте потерял глаз, а Шевчук назвал его "пиратом".