В украинском спорте новый скандал: тренер выехал за границу на несуществующий сбор

Журналист просит разобраться в ситуации

Министерство молодежи и спорта Украины обвинили в том, что оно выписывает липовые разрешения на выезд за границу для спортсменов и их тренеров.

В этом уверен главред Tribuna.com Олег Щербаков, который уличил министерство в выдаче такого документа для тренера по гимнастике Юрия Давыдова.

"Фейковый учебно-тренировочный сбор гимнастов в Ирландии. Как в спорте обманывают с выездом за границу. Прошу прочитать об абсолютной дикости с командировкой представителей гимнастики. На сайте Минспорта есть 4 приказа о командировке двух человек на учебно-тренировочный сбор в Ирландию.

Согласно приказам, командируются спортсмен Александр Матвеев и тренер Юрий Давыдов. Первый приказ был подписан 7 апреля. С 11 мая по 11 июня 2023 года для участия в учебно-тренировочном сборе членов национальной сборной команды Украины по гимнастике спортивной в Дублин отправлены Матвеев и Давыдов. Второй приказ – о том же. Новый сбор с 12 июня по 12 июля.

Третий приказ – и снова в Дублин отправлены Матвеев и Давыдов. Теперь с 13 июля по 13 августа. И четвёртый приказ. Вновь Матвеев и Давыдов отправлен в Дублин с 14 августа по 1 сентября.

Таким образом, учебно-тренировочный сбор продлится три с половиной месяца. Первые два приказа подписаны заместителем министра молодежи и спорта Людмилой Панченко, третий и четвертый – Матвеем Бедным", — пишет он.

Щербаков обратил внимание на то, что по его информации за границу выехал только тренер Давыдов, в то время как его подопечный остался в Украине и никуда вообще не уезжал.

Матвеев отсается в Украине (скриншот соцсетей)

"Он в Кропивницком тренируется в зале. Был на украинских соревнованиях – есть даже фото с ним. Выходит, что тренер уехал прямо за границу и уже 3,5 месяца там никого не тренирует, но это называется учебно-тренировочным сбором?" — задается вопросом журналист.

Он добавил, что на ситуацию закрыли глаза все — начиная от федерации и заканчивая комитетом олимпийских видов спорта, на который возложен контроль за исполнением приказа.

"Вы не охренели? Вы не думаете, что это служебный подлог и за это может быть уголовная ответственность?" — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Министерство молодежи и спорта Украины добавило футболистов сборной Украины Михаила Мудрика и Илью Забарного в перечень атлетов, которые нарушили обязательства по возвращению на родину по завершении спортивного мероприятия.