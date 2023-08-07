Тренер задумав підступний план проти головної зірки: гучний скандал у збірній України

В українській спортивній гімнастиці стався скандал

Український гімнаст Петро Пахнюк публічно розкритикував головного тренера збірної України зі спортивної гімнастики Геннадія Сартинського, звинувативши того у діях, спрямованих проти підготовки та участі Іллі Ковтуна в Олімпійських іграх у Парижі. Ілля, якого тренує Ірина Надюк, є головною олімпійською надією України у цьому виді спорту, у травні він виграв 4 медалі на Кубку світу.

Відповідний пост Пахнюк опублікував на своїй сторінці в Instagram. Петро вважає, що Сартинський ставить свої інтереси вище за інтереси національної команди. За словами гімнаста, нещодавно Геннадій став тренером Назара Чепурного, поставивши спортсмену ультиматум. Спортсмен додав, що Сартинський ділить збірну України на 2 табори ("свої" та "вороги"), де ворогами вважає гімнастів з іншими тренерами.

"Насправді Чепурний не може перейти до когось ще, крім тренера Геннадія, таких опцій у збірній немає.

Якщо Назар зараз захоче обрати іншого тренера "реально", він не зможе, але тренер Геннадій зухвало всіх запевнятиме (брехати), що гімнаст може обирати кого хоче і робити, що хоче. Як тільки влада (головний тренер) зміниться, і Гена піде (сподіваюся), то у Чепурного 2 варіанти: або змінити тренера (звичайно, тільки на того, на якого дозволить новий головний тренер), або закінчити кар’єру. Ну і ще третя, зміна громадянства, але це, сподіваюся, не станеться", — написав Пахнюк.

Петро додав, що Сартинський нібито використовує підступні способи, щоб перешкоджати виступу гімнасту на Іграх та підготовці до них. За словами Пахнюка, він був у цій ситуації кілька років тому, проте довести це досить важко. Окрім того, гімнаст заявив, що тренер Геннадій діє проти загальнонаціональних інтересів.

"Мені шкода зараз гімнаста Ковтуна (лідера збірної України), він опиняється в такій самій ситуації, як і я був 2 роки тому. Тренер Геннадій буде всіма силами, можливостями та підступними способами перешкоджати йому на Олімпійських іграх та підготовці до них.

На мій погляд, у нього вже це непогано виходило на ЧЄ у фіналі багатоборства. Я бачив, як Іллі було важко, і часто це не стосується фізичної форми. Довести підлий вплив головного тренера майже неможливо. Бо він діє лише у власних інтересах. Цілком повністю проти загальнонаціональних інтересів", — зазначив Петро.

Нагадаємо, у 2023 році Ковтун виграв "золото" на чемпіонаті Європи.

Раніше повідомлялося, що легендарну українську гімнастку включили до Міжнародної зали слави.