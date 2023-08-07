Тренер задумал коварный план против главной звезды: громкий скандал в сборной Украины

В украинской спортивной гимнастике прогремел скандал

Украинский гимнаст Петр Пахнюк публично раскритиковал главного тренера сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадия Сартинского, обвинив того в действиях, направленных против подготовки и участия Ильи Ковтуна в Олимпийских играх в Париже. Илья, которого тренирует Ирина Надюк, является главной олимпийской надеждой Украины в этом виде спорта, в мае он выиграл 4 медали на Кубке мира.

Соответствующий пост Пахнюк опубликовал на своей странице в Instagram. Петр считает, что Сартинский ставит свои интересы выше интересов национальной команды. По словам гимнаста, недавно Геннадий стал тренером Назара Чепурного, поставив спортсмену ультиматум. Спортсмен добавил, что Сартинский делит сборную Украины на 2 лагеря ("свои" и "враги"), где врагами считает гимнастов с другими тренерами.

"На самом деле Чепурный не может перейти к кому-то еще, кроме тренера Геннадия, таких опций в сборной нет.

Если Назар сейчас захочет выбрать другого тренера "реально", он не сможет, но тренер Геннадий будет дерзко всех уверять (врать), что гимнаст может выбирать кого хочет и делать, что хочет. Как только власть (главный тренер) изменится, и Гена уйдет (надеюсь), то у Чепурного 2 варианта: либо сменить тренера (конечно, только на того, на которого позволит новый главный тренер), либо закончить карьеру. Ну и еще третий, смена гражданства, но это, надеюсь, не случится", — написал Пахнюк.

Петр добавил, что Сартинский якобы использует коварные способы, чтобы препятствовать выступлению гимнаста на Играх и подготовке к ним. По словам Пахнюка, он был в этой ситуации несколько лет тому назад, однако доказать это довольно тяжело. Кроме того, гимнаст заявил, что тренер Геннадий действует против общенациональных интересов.

"Мне жалко сейчас гимнаста Ковтуна (лидера сборной Украины), он оказывается в такой же ситуации, как и я был 2 года назад. Тренер Геннадий будет всеми силами, возможностями и коварными способами препятствовать ему на Олимпийских играх и подготовке к ним.

На мой взгляд, у него уже это неплохо выходило на ЧЕ в финале многоборья. Я видел, как Илье было тяжело, и часто это не касается физической формы. Доказать подлое влияние главного тренера почти невозможно. Поскольку он действует только в собственных интересах. Совершенно полностью против общенациональных интересов", — отметил Петр.

Напомним, в 2023 году Ковтун выиграл "золото" на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что легендарную украинскую гимнастку включили в Международный зал славы.