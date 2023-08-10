"Нахабства українцям не позичати": в рф почалася істерика після голосування в Раді

Українські депутати ухвалили низку рішень, через що в росії активізувалися пропагандисти

Верховна Рада України схвалила звернення до лідерів іноземних держав із пропозицією заборонити в’їзд на їхню територію російським і білоруським спортсменам, після чого в рф почалася істерика. Триразова олімпійська чемпіонка та депутат Держдуми рф Ірина Родніна, яка нещодавно випадково показала гнилу сутність системи управління в росії, назвала цю ініціативу Києва "нахабством".

Відповідний коментар Родніної доступний на прокремлівському ресурсі RT. Вона вважає, що Україна нібито порушує засади олімпізму, втручаючи політику в спорт.

"Вони вже не знають, що вигадати. Це скоріше питання вже не до України, а до лідерів країн, до яких вони звернулися. У нас є дружні й не дуже країни.

В Україні розуміють, що росіян, хай і не всіх, почали допускати на міжнародні змагання, зокрема кваліфікацію Олімпійських ігор. Вони роблять випереджувальний удар — нахабства їм не позичати", — заявила Родніна.

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Держдуми рф В’ячеслав Фетісов вважає, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має покарати Україну за втручання держави у спорт.

"Вони, напевно, не зовсім розуміються. Взагалі заборонено в олімпійському русі втручатися державі у всі їхні справи, у міжнародні федерації.

Якщо вони не розуміють, що пропонують, то, напевно, зараз можна все, що завгодно пропонувати.

Однією з головних умов світового спорту є невтручання держави в роботу громадських організацій. Буде цікаво, яка буде реакція", — цитує Фетісова vseprosport.ru.

Заслужена тренерка СРСР із фігурного катання Тетяна Тарасова назвала звернення ВР України "смішним".

"Мало вони що вони ще скажуть і придумають зі злості. Що стосується заборони на рукостискання, то навіть смішно про це говорити: з одними можна, а з нашими – не можна.

Чому ви вважаєте, що до їхньої думки прислухатимуться? Їм хочеться, щоб нас нікуди не пускали, руки не тиснули, не говорили ні "здрастуйте", ні "до побачення", але це не означає, що всі інші так робитимуть. Навіть чути це смішно", — цитує Тарасову ТАСС.

Нагадаємо, Рада також закликала Міжнародну федерацію фехтування зняти незаконну дискваліфікацію з Ольги Харлан, яка відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смірновій на чемпіонаті світу в Італії. Український парламент також закликав назавжди дискваліфікувати Смірнову за провокацію, яка суперечить олімпійському духу.

Раніше повідомлялося, що Україна закликала скасувати обов’язкові рукостискання та поклони на міжнародних змаганнях, де виступають українські, російські чи білоруські атлети. Через це в рф почалася істерика.