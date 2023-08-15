Чемпіонат Іспанії з футболу, 2 тур: результати та відеоогляди матчів

Ігровий тур триватиме чотири дні

У п’ятницю, 18 серпня, матчем "Мальорка" — "Вільярреал" стартує другий чемпіонат Іспанії з футболу сезону 2023/24. У першому турі український форвард "Жирони" Артем Довбик забив свій дебютний гол у першій грі за клуб.

З розкладом і результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитися на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Атлетіко" (Мадрид) зіграє проти "Бетіса" у неділю, 20 серпня. Цього ж дня "Жирона" Довбика та Віктора Циганкова проведе домашню гру проти "Хетафе". "Реал" Андрія Луніна зустрінеться з "Альмерією" (19.08).

Розклад, результати та відеоогляди матчів 2-го туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 18 серпня

"Мальорка" — "Вільярреал" — 20:30

"Валенсія" — "Лас-Пальмас" — 22:30

Субота, 19 серпня

"Реал Сосьєдад" — "Сельта" — 18:00

"Альмерія" — "Реал Мадрид" — 20:30

"Осасуна" — "Атлетік" — 22:30

Неділя, 20 серпня

"Жирона" — "Хетафе" — 18:30

"Барселона" — "Кадіс" — 20:30

"Бетіс" — "Атлетіко" — 22:30

Понеділок, 21 серпня

"Алавес" — "Севілья" — 20:00

"Гранада" — "Райо Вальєкано" — 22:30

Турнірна таблиця Ла Ліги за підсумками 1 туру

З результатами та відеооглядами матчів 1 туру Ла Ліги можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, у рф ополчилися проти головного тренера французького "Лілля" Пауло Фонсеки, який раніше очолював "Шахтар".