Чемпионат Испании по футболу, 2 тур: результаты и видеообзоры матчей

Игровой тур продлится четыре дня

В пятницу, 18 августа, матчем "Мальорка" — "Вильярреал" стартует второй чемпионата Испании по футболу сезона 2023/24. В первом туре украинский форвард "Жироны" Артем Довбик забил свой дебютный гол в первой игре за клуб.

С расписанием и результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Атлетико" (Мадрид) сыграет против "Бетиса" в воскресенье, 20 августа. В этот же день "Жирона" Довбика и Виктора Цыганкова проведет домашнюю игру против "Хетафе". "Реал" Андрея Лунина встретится с "Альмерией" (19.08).

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 2-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 18 августа

"Мальорка" — "Вильярреал" — 20:30 — Megogo

"Валенсия" — "Лас-Пальмас" — 22:30 — Megogo

Суббота, 19 августа

"Реал Сосьедад" — "Сельта" — 18:00 — Megogo

"Альмерия" — "Реал Мадрид" — 20:30 — Megogo

"Осасуна" — "Атлетик" — 22:30 — Megogo

Воскресенье, 20 августа

"Жирона" — "Хетафе" — 18:30 — Megogo

"Барселона" — "Кадис" — 20:30 — Megogo

"Бетис" — "Атлетико" — 22:30 — Megogo

Понедельник, 21 августа

"Алавес" — "Севилья" — 20:00 — Megogo

"Гранада" — "Райо Вальекано" — 22:30 — Megogo

Турнирная таблица Ла Лиги по итогам 1 тура

С результатами и видеообзорами матчей 1 тура Ла Лиги можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Напомним, в рф ополчились против главного тренера французского "Лилля" Пауло Фонсеки, который ранее возглавлял "Шахтер".