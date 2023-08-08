Чемпионат Испании по футболу, 1 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Действующие чемпионы стартуют в первенстве гостевым матчем против "Хетафе"
В пятницу, 11 августа, матчем "Альмерия" — "Райо Вальекано" стартует сезон 2023/2024 в испанской Ла Лиге. В прошлом сезоне победу в турнире отпраздновала каталонская "Барселона".
С расписанием, результатами матчей Ла Лиги можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной игре тура встретятся "Атлетик" и "Реал" (12.08).
Пятница, 11 августа
20:30 — "Альмерия" — "Райо Вальекано" — megogo
22:30 — "Севилья" — "Валенсия" — megogo
Суббота, 12 августа
18:00 — "Сельта" — "Осасуна" — megogo
20:30 — "Лас-Пальмас" — "Мальорка" — megogo
22:30 — "Атлетик" — "Реал" — megogo
Воскресенье, 13 августа
18:00 — "Реал Сосьедад" — "Жирона" — megogo
20:30 — "Вильярреал" — "Бетис" — megogo
22:30 — "Хетафе" — "Барселона" — megogo
Понедельник, 14 августа
20:30 — "Кадис" — "Алавес" — megogo
22:30 — "Атлетико" — "Гранада" — megogo
Накануне в испанской лиге стало на одного украинца больше. Форвард сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик стал рекордным трансфером в истории "Жироны". К слову, днепряне уже нашли ему замену.