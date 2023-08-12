Дебют удался: Довбик шокировал команду из Лиги чемпионов (видео)

Украинский нападающий забил дебютный гол в чемпионате Испании

В субботу, 12 августа, "Жирона", которая недавно подписала форварда сборной Украины Артема Довбика, провела гостевой матч первого тура чемпионата Испании сезона 2023/24 против "Реала Сосьедад".

Встреча, проходившая на стадионе "Аноэта" в Доностия-Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Героем встречи стал украинец Довбик, который вышел на замену на 64-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев, а уже через 8 минут нападающий сравнял счет. Виктор Цыганков накрутил соперника на левом фланге и исполнил навес — Артем точно пробил головой.

В итоге встреча завершилась вничью. Отметим, "Реал Сосьедад" выступит на групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24. В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в Ла Лиге. В следующем туре "Жирона" сыграет против "Хетафе" (20.08).

Видеообзор матча "Реал Сосьедад" — "Жирона":

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