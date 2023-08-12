Месси вновь забил гол и отпраздновал его в стиле супергероя (видео)

Лионель наслаждается игрой в США

В ночь на субботу, 12 августа, "Интер" Майами разгромил "Шарлотт" (4:0) в 1/4 финала Кубка лиг. Аргентинский футболист Лионель Месси провел очередной блестящий поединок.

Действующий чемпион мира по футболу вышел на поле в старте и отметился голом на 86-й минуте встречи. Об этом сообщает "Телеграф".

36-летний аргентинец в касание замкнул прострел партнера с левого фланга. После этого Лионель отпраздновал взятие ворот в стиле человека-паука — супергероя из Вселенной Marvel. К слову, Месси забил 8 голов в 5-м матчах в США, также на его счету 1 ассист.

Месси пародировал Тора, Черную пантеру, а на этот раз – Человека-паука.

Добавим, всю игру на поле провел украинский защитник "Майами" Сергей Кривцов. В полуфинале турнира "Интер" сыграет против "Филадельфии Юнион". Матч состоится 15 августа.

Ранее сообщалось, что Месси провел блестящую игру против "Далласа".

Напомним, недавно в игре за сборную Аргентины Лионель забил самый быстрый гол в карьере, забив в ворота Австралии уже на второй минуте встречи (2:0).