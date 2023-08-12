Мессі знову забив гол і відсвяткував його у стилі супергероя (відео)

Ліонель насолоджується грою у США

У ніч на суботу, 12 серпня, "Інтер" Маямі розгромив "Шарлотт" (4:0) у 1/4 фіналу Кубка ліг. Аргентинський футболіст Ліонель Мессі провів черговий блискучий поєдинок.

Чинний чемпіон світу з футболу вийшов на поле у старті та відзначився голом на 86-й хвилині зустрічі. Про це повідомляє "Телеграф".

36-річний аргентинець у дотик замкнув простріл партнера з лівого флангу. Після цього Ліонель відсвяткував взяття воріт у стилі людини-павука – супергероя із Всесвіту Marvel. До речі, Мессі забив 8 голів у 5 матчах у США, також на його рахунку 1 асист.

Мессі пародіював Тора, Чорну пантеру, а цього разу – Людину-павука.

Додамо, всю гру на полі провів український захисник "Маямі" Сергій Кривцов. У півфіналі турніру "Інтер" зіграє проти "Філадельфії Юніон". Матч відбудеться 15 серпня.

Раніше повідомлялося, що Мессі провів блискучу гру проти "Далласа".

Нагадаємо, нещодавно у грі за збірну Аргентини Ліонель забив найшвидший гол у кар’єрі, забивши у ворота Австралії вже на другій хвилині зустрічі (2:0).