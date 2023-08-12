Дебют вдався: Довбик шокував команду з Ліги чемпіонів (відео)

Український нападник забив дебютний гол у чемпіонаті Іспанії

У суботу, 12 серпня, "Жирона", яка нещодавно підписала форварда збірної України Артема Довбика, провела гостьовий матч першого туру чемпіонату Іспанії сезону 2023/24 проти "Реала Сосьєдад".

Зустріч, що проходила на стадіоні "Аноета" у Доностія-Сан-Себастьяні, завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Героєм зустрічі став українець Довбик, який вийшов на заміну на 64-й хвилині за рахунку 1:0 на користь господарів, а вже за 8 хвилин нападник зрівняв рахунок. Віктор Циганков накрутив суперника на лівому фланзі та виконав навіс — Артем точно пробив головою.

У результаті зустріч завершилася внічию. Зазначимо, "Реал Сосьєдад" виступить на груповому етапі Ліги чемпіонів 2023/24. Минулого сезону команда посіла 4-е місце у Ла Лізі. У наступному турі "Жирона" зіграє проти "Хетафе" (20:08).

Відеоогляд матчу "Реал Сосьєдад" — "Жирона":

Раніше повідомлялося, що одразу кілька великих клубів зацікавилися у придбанні півзахисника "Марселя" та збірної України Руслана Маліновського.

Нагадаємо, Ліонель Мессі продовжує забивати в США.