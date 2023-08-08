Чемпіонат Іспанії з футболу, 1 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Чинні чемпіони стартують у першості гостьовим матчем проти "Хетафе"

У п’ятницю, 11 серпня, матчем "Альмерія" — "Райо Вальєкано" стартує сезон 2023/2024 в іспанській Ла Лізі. Минулого сезону перемогу в турнірі відсвяткувала каталонська "Барселона".

З розкладом результатами матчів Ла Ліги можна ознайомитися на офіційному сайті ліги. У центральній грі туру зустрінуться "Атлетік" та "Реал" (12.08).

П’ятниця, 11 серпня

20:30 — "Альмерія" — "Райо Вальєкано" — megogo

22:30 — "Севілья" — "Валенсія" — megogo

Субота, 12 серпня

18:00 — "Сельта" — "Осасуна" — megogo

20:30 — "Лас-Пальмас" — "Мальорка" — megogo

22:30 — "Атлетік" — "Реал" — megogo

Неділя, 13 серпня

18:00 — "Реал Сосьєдад" — "Жирона" — megogo

20:30 — "Вільярреал" — "Бетіс" — megogo

22:30 — "Хетафе" — "Барселона" — megogo

Понеділок, 14 серпня

20:30 "Кадіс" — "Алавес" — megogo

22:30 — "Атлетіко" — "Гранада" — megogo

Напередодні в іспанській лізі побільшало на одного українця. Форвард збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик став рекордним трансфером в історії "Жирони". До речі, дніпряни вже знайшли йому заміну.