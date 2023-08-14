В рф началась истерика после слов бывшего тренера "Шахтера"

Тренер работал в Украине с 2016 по 2019 год

В россии ополчились против главного тренера французского "Лилля" Пауло Фонсеки, который ранее возглавлял "Шахтер". Экс-тренер Горняков призвал португальские клубы не сотрудничать с российскими командами на трансферном рынке, ведь таким образом они получат кровавые российские деньги. Накануне итальянский клуб отказался от перехода футболиста в рф по этическим соображениям.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии Р-Спорт назвал слова Фонсеки "чушью", а самого тренера "никем". К слову, Пауло пришел в "Шахтер" именно из "Браги".

"Его слова не надо никак оценивать. Ну кто для нас какой-то тренер? Сколько в мире таких полоумных людей, которые выступают с различными инициативами и запретами по отношению к российскому спорту в целом и футболу в частности?

Я понимаю, если бы выступил президент Федерации футбола Португалии и сказал что-то подобное. А это какое-то частное лицо, сказавшее чушь. Это не стоит внимания", – заявил Колосков.

Фонсека в своем заявлении призвал "Брагу" и "Бенфику" последовать примеру итальянской команды и не работать с рф на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что трансфер левого защитника сборной Молдовы и греческого "Олимпиакоса" Олега Рябчука в московский "Спартак" сорвался из-за позиции украинских родственников игрока.

Напомним, "Шахтер" требует от ФИФА наказать бразильца, который перешел в турецкий клуб.