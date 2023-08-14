У рф почалася істерика після слів колишнього тренера "Шахтаря"

Тренер працював в Україні з 2016 по 2019 рік

У росії ополчилися проти головного тренера французького "Лілля" Пауло Фонсеки, який раніше очолював "Шахтар". Екстренер Гірників закликав португальські клуби не співпрацювати з російськими командами на трансферному ринку, адже таким чином вони отримають криваві російські гроші. Напередодні італійський клуб відмовився від переходу футболіста до рф з етичних міркувань.

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В’ячеслав Колосков у коментарі Р-Спорт назвав слова Фонсеки "нісенітницею", а самого тренера "ніким"

"Його слова не треба ніяк оцінювати. Ну хто для нас якийсь тренер? Скільки у світі таких божевільних людей, які виступають з різними ініціативами та заборонами стосовно російського спорту загалом та футболу зокрема?

Я розумію, якби виступив президент Федерації футболу Португалії та сказав щось подібне. А це якась приватна особа, яка сказала нісенітницю. Це не варте уваги", – заявив Колосков.

Фонсека у своїй заяві закликав "Брагу" і "Бенфіку" послідувати приклад італійської команди й не працювати з рф на трансферному ринку.

Раніше повідомлялося, що трансфер лівого захисника збірної Молдови та грецького "Олімпіакоса" Олега Рябчука до московського "Спартака" зірвався через позицію українських родичів гравця.

Нагадаємо, "Шахтар" вимагає від ФІФА покарати бразильця, який перейшов до турецького клубу.