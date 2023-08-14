"Шахтар" вимагає від ФІФА покарати турецький клуб

"Галатасарай" діяв за спиною Гірників

"Шахтар" подав скаргу до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) на бразильського вінгера Тете та на "Галатасарай". Ця ситуація нагадує конфлікт донеччан із "Тоттенгемом", який безплатно підписав хавбека Манора Соломона.

Про це повідомляє fotospor. За інформацією джерела, український клуб вимагає усунути бразильця від футболу, адже той нібито незаконно перейшов до стамбульського клубу.

Тете став футболістом "Галатасарая" безкоштовно як вільний агент, при цьому "Шахтар" вважає, що у гравця був чинний контракт з донецьким клубом. Згідно з правилом ФІФА, Тете (легіонер у чемпіонаті України) міг призупинити контракт із "Шахтарем" через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Також донецький клуб просить заборонити "Галатасараю" підписувати футболістів у якості покарання.

Донеччани вказують на той факт, що Тете повернувся до України під час війни. Таким чином, з одного боку, він не боявся перебувати в Україні, а з іншого — відмовлявся грати за "Шахтар".

Нагадаємо, після широкомасштабного вторгнення рф в Україну Тете на правах оренди грав за "Ліон" (8 голів та 10 асистів у 30 матчах) та "Лестер" (1/0/14). Контракт бразильця із "Шахтарем" був розрахований до кінця 2023 року.

ФІФА після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну дозволила легіонерам з цих країн призупинити свої контракти та грати в інших чемпіонатах. Через це рішення Гірники зазнають колосальних збитків, адже футболісти йдуть із команди абсолютно безплатно.

Раніше повідомлялося, що Гірники продали основного воротаря.