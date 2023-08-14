"Шахтер" требует от ФИФА наказать турецкий клуб

"Галатасарай" действовал за спиной Горняков

"Шахтер" подал жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на бразильского вингера Тете и на "Галатасарай". Данная ситуация напоминает конфликт дончан с "Тоттенхэмом", который бесплатно подписал хавбека Манора Соломона.

Об этом сообщает fotospor. По информации источника, украинский клуб требует отстранить бразильца от футбола, ведь тот якобы незаконно перешел в стамбульский клуб.

Тете стал футболистом "Галатасарая" бесплатно в качестве свободного агента, при этом "Шахтер" считает, что у игрока был действующий контракт с донецким клубом. Согласно правилу ФИФА, Тете (легионер в чемпионате Украины) мог приостановить контракт с "Шахтером" из-за полномасштабного вторжения рф в Украину.

Дончане указывают на тот факт, что Тете вернулся в Украину во время войны. Таким образом, с одной стороны он не боялся находиться в Украине, а с другой — отказывался играть за "Шахтер". Донецкий клуб просит запретить "Галатасараю" подписывать футболистов в качестве наказания.

Напомним, после широкомасштабного вторжения рф в Украину Тете на правах аренды играл за "Лион" (8 голов и 10 ассистов в 30 матчах) и "Лестер" (1/0/14). Контракт бразильца с "Шахтером" был рассчитан до конца 2023 года.

ФИФА после начала полномасштабного вторжения рф в Украину разрешила легионерам из этих стран приостановить свои контракты и играть в других чемпионатах. Из-за этого решения Горняки терпят колоссальные убытки, ведь футболисты уходят из команды совершенно бесплатно.

Ранее сообщалось, что Горняки продали основного вратаря.