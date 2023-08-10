Официально: футболист сборной Украины перешел в топ-клуб

Кипер будет выступать в Португалии

В четверг, 10 августа, португальская "Бенфика" объявила о подписании вратаря "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубина. Горняки были вынуждены продать игрока, который отказался продлевать контракт с ними.

О переходе голкипера национальной команды сообщила "Бенфика" в Twitter. О деталях соглашения пресс-служба португальцев пока не сообщала. Донецкий клуб, в свою очередь, поблагодарил Анатолия за игру.

"ФК "Шахтер" благодарит Анатолия за годы, проведенные в клубе, за высокий профессионализм, яркую и надежную игру, вклад в победы команды. Желаем удачи и больших достижений в дальнейшей футбольной карьере и всего наилучшего!" — гласит сообщение Горняков в Twitter.

В сезоне 2022/23 Трубин сыграл в 38 матчах на клубном уровне, пропустив 40 мячей, 14 поединков украинец провел на "ноль" На счету кипера 7 матчей за сборную Украины.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Бенфика" заплатила за вратаря 10 миллионов евро плюс 1 миллион евро в виде бонусов. Кроме того, Горняки получат 40% от будущей продажи украинца.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" отказался продавать Трубина в "Интер".