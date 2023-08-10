Офіційно: футболіст збірної України перейшов у топ-клуб

Кіпер виступатиме у Португалії

У четвер, 10 серпня, португальська "Бенфіка" оголосила про підписання воротаря "Шахтаря" та збірної України Анатолія Трубіна. Гірники були змушені продати гравця, який відмовився продовжувати контракт із ними.

Про перехід голкіпера національної команди повідомила "Бенфіка" у Twitter. Про деталі угоди пресслужба португальців поки що не повідомляла. Донецький клуб, у свою чергу, подякував Анатолію за гру.

"ФК "Шахтар" дякує Анатолію за роки, проведені в клубі, за високий професіоналізм, яскраву та надійну гру, внесок у перемоги команди. Бажаємо успіхів та великих досягнень у подальшій футбольній кар’єрі та всього найкращого!" — йдеться у повідомленні Гірників у Twitter.

У сезоні 2022/23 Трубін зіграв у 38 матчах на клубному рівні, пропустивши 40 м’ячів, 14 поєдинків українець провів на "нуль". На рахунку кіпера 7 матчів за збірну України.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "Бенфіка" заплатила за воротаря 10 мільйонів євро плюс 1 мільйон євро у вигляді бонусів. Крім того, Гірники отримають 40% від майбутнього продажу українця.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" відмовився продавати Трубіна в "Інтер".