Чемпіонат Німеччини з футболу, 1 тур: результати та відеоогляди матчів

У середині серпня стартує новий сезон у найсильнішій лізі Німеччини

У п’ятницю, 18 серпня, матчем "Вердер" — "Баварія" стартує Бундесліга сезону 2023/24. У минулій кампанії "Баварія" в вогняній кінцівці стала чемпіоном Німеччини, випередивши "Боруссію" Дортмунд за додатковими показниками.

З розкладом, результатами матчів Бундесліги можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному поєдинку туру "Баєр" прийматиме "РБ Лейпциг" (19.08). Також уболівальники з нетерпінням чекають на поєдинок "Баварії" та виходу на поле новоспеченого форварда мюнхенців Гаррі Кейна.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 1-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 18 серпня

"Вердер" — "Баварія" — 21:30 — setantasports.com

Субота, 19 серпня

"Баєр" — "РБ Лейпциг" — 16:30 — setantasports.com

"Вольфсбург" — "Гайденгайм" — 16:30 — setantasports.com

"Гоффенгайм" — "Фрайбург" — 16:30 — setantasports.com

"Аугсбург" — "Боруссія" М — 16:30 — setantasports.com

"Штутгарт" — "Бохум" — 16:30 — setantasports.com

"Боруссія" Д — "Кельн" — 19:30 — setantasports.com

Неділя, 20 серпня

"Уніон" — "Майнц" — 16:30 — setantasports.com

"Айнтрахт" Ф — "Дармштадт" — 18:30 — setantasports.com

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" звернувся до ФІФА у зв’язку із безплатним трансфером бразильця до турецького клубу. Ця ситуація нагадує конфлікт Гірників з англійським "Тоттенгемом", який безкоштовно підписав півзахисника донеччан Манора Соломона.

Нагадаємо, ФІФА після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну дозволила легіонерам з цих країн призупинити свої контракти та грати в інших чемпіонатах. Через це рішення Гірники зазнають колосальних збитків, адже іноземні футболісти йдуть із команди абсолютно безплатно.