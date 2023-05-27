Сльози в Дортмунді, радість у Мюнхені: вогняна кінцівка у Бундеслізі (відео)

Фінал цієї Бундесліги увійде до історії

Фінальний, 34-й тур, чемпіонату Німеччини сезону 2022/23 видався на славу. Мюнхенська "Баварія", яка вилетіла від "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів, виграла перемогу у Бундеслізі на останніх секундах матчу з "Кельном" (2:1).

Про це повідомляє "Телеграф". Конкурент Червоних за перемогу в німецькій першості дортмундська "Боруссія" сенсаційно оступилася, зігравши внічию з "Майнцем" (2:2).

Перемогу в чемпіонаті Німеччини "Баварії" приніс півзахисник Джамал Мусіала, який за хвилину до закінчення зустрічі вразив нижній кут воріт "Козлів". До цього команди обмінялися голами — забивали Кінглсі Коман і Деян Любічіч.

У паралельному матчі дортмундці, які у разі перемоги гарантували собі чемпіонство, примудрилися вдома зіграти внічию з невмотивованим "Майнцем". Гості у першому таймі шокували Джмелів точними ударами Каріма Онісіво та Андреаса Ханче-Ольсена. На це "Боруссія" Д відповіла двома голами у другому таймі — відзначилися Рафаел Геррейро та Ніклас Зюле.

Таким чином, 11-й раз поспіль чемпіоном Німеччини стає "Баварія". До слова, мюнхенці випередили дортмундців лише за різницею голів.

Турнірне становище команд за підсумками сезону у Бундеслізі

Раніше повідомлялося, що "Боруссія" вилетіла з Ліги чемпіонів 2022/23 від "Челсі".

Нагадаємо, футболіст "Боруссії" Д забив незвичайний гол у чемпіонаті Німеччини.